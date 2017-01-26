Главгосэкспертиза согласовала российскую часть «моста больших надеж» в Китай

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Главгосэкспертиза России согласовала этап строительства подъездной дороги и российского участка автомобильного моста через реку Амур в Китай пределах Благовещенского административного района Амурской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Изучив проект строительства автодорожного мостового перехода через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и инженерные изыскания соответствуют необходимым требованиям. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Согласно проекту, общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского административного района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина самого моста – более километра, при этом расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час. Запланировано также строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.

Автомобильный переход через Амур на границе России и Китая принято называть «мостом больших надежд». Предполагается, что с его вводом в эксплуатацию и развитием транспортной инфраструктуры региона грузооборот между странами вырастет в десять раз, а логистические расходы предприятий снизятся на 25-30%.

Мост Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем должен стать одним из важнейших этапов реализации экономического коридора «Россия – Китай – Монголия», программу которого утвердили в ходе трехсторонней встречи лидеров стран Владимира Путина, Си Цзиньпина и Цахиагийна Элбэгдоржа на саммите ШОС в июне 2016 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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