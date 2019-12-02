Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа по трубопроводу «Сила Сибири». Торжественная церемония состоялась в режиме телемоста. «Разрешаю (открыть кран – прим. ред.)», – произнес Путин. «Поехали», – ответил руководитель Китая.

Сегодня, 2 декабря, российский газ был пущен по трубе длиной около 2200 км от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска. На следующем, втором, этапе газ пойдет по трубе протяженностью около 800 км от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Суммарная протяженность «Силы Сибири» составит около 3 тыс. км.

Напомним, договор о ежегодных поставках в Поднебесную 38 млрд кубометров газа на протяжении ближайших 30 лет «Газпром» подписал с китайской CNPC в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет около 400 млрд долларов. На строительство газопровода потребовалось более 5 лет и порядка в 1,1 трлн рублей.

Ожидается, что в будущем году Россия поставит по новой трубе в Китай до 5 млрд кубометров голубого топлива, а в 2022 году – уже до 15 млрд «кубов». Проектной мощности в 38 млрд кубометров, как ожидается, будет достигнута к 2025 году, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.12.19

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