NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 24.01.17

Из-за «крысы на хлебе» в супермаркете Владивостока Роспотребнадзор обратится в суд

Из-за «крысы на хлебе» в супермаркете Владивостока Роспотребнадзор обратится в суд

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратится в суд из-за крысы на хлебе в одном из магазинов Владивостока. Иск будет подан «в защиту прав неопределенного круга потребителей», говорится в сообщении ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ИА «Дейта» о том, что в супермаркете «Фреш 25» на улице Нейбута покупатели увидели крысу, сидевшую на хлебе. К обращению была приложена фотография грызуна, такие же фото были размещены на ряде сайтов. Местный Роспотребнадзор провел проверку эффективности дератизационных мероприятий в данном супермаркете. Проверка подтвердила факт ненадлежащего проведения дератизационных мероприятий.

В отношении хозяйствующего субъекта ООО «Фреш 25» составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Наиболее распространенными заболеваниями, резервуаром и источником распространения которого являются грызуны, являются псевдотуберкулез, а также геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 24.01.17

В Хабаровске убили семью из четырех человек. Полиция напала на след злоумышленника. / В Приморье отец задушил грудную дочь за плач. / Страшнее человека зверя нет: дельфины и сивуч в Приморском океанариуме были убиты.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter