Из-за «крысы на хлебе» в супермаркете Владивостока Роспотребнадзор обратится в суд

Публикации за 24.01.17

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратится в суд из-за крысы на хлебе в одном из магазинов Владивостока. Иск будет подан «в защиту прав неопределенного круга потребителей», говорится в сообщении ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ИА «Дейта» о том, что в супермаркете «Фреш 25» на улице Нейбута покупатели увидели крысу, сидевшую на хлебе. К обращению была приложена фотография грызуна, такие же фото были размещены на ряде сайтов. Местный Роспотребнадзор провел проверку эффективности дератизационных мероприятий в данном супермаркете. Проверка подтвердила факт ненадлежащего проведения дератизационных мероприятий.

В отношении хозяйствующего субъекта ООО «Фреш 25» составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Наиболее распространенными заболеваниями, резервуаром и источником распространения которого являются грызуны, являются псевдотуберкулез, а также геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Владивосток, Зоя Березина

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