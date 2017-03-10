Глава сахалинского управления Росрыболовства попался на превышении полномочий

Публикации за 10.03.17

На Сахалине по делу о превышении должностных полномочий задержан глава территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Глава Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 10 марта задержан в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – сообщил собеседник агентства.

Отметим, что Таратенко исполнял обязанности руководителя СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016 года был назначен руководителем. До этого был заместителем руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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