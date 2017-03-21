Во Владивостоке политтехнологу и экс-директору ХК «Адмирал» предъявили обвинение / Эксперта из команды экс-губернатора обвинили в крупном мошенничестве

Публикации за 21.03.17

Во Владивостоке предъявлено обвинение известному в Приморье политтехнологу, бывшему генеральному директору ХК «Адмирал» Илье Спокойнову. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его обвиняют в двух эпизодах организации мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие полагает, что с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы», организовал хищение бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок. Они предназначались Государственному специализированному автономному учреждению дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).

Злоумышленник действовал не один, он привлек еще несколько подельников. При этом он также обманул должностных лиц администрации Приморского края. Благодаря преступной схеме фигуранта, часть выделенных из бюджета Приморья денег (почти 62,5 млн рублей), была похищена им и его сообщниками. Похищенными деньгами, преступная группа распорядилась по своему усмотрению. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Илью Спокойнова в Приморском крае больше знают как политтехнолога под фамилиями Митькин или Зельдович, напоминает «РГ». Его официальный статус в администрации края не известен, появился он в регионе еще в начале 2000-х в окружении экс-губернатора Сергея Дарькина. Он выполнял функции консультанта, советника. Имя его всегда всплывало в местной прессе в период предвыборных кампаний разного уровня. Работал он в и администрации нынешнего главы региона Владимира Миклушевского. Задержан 17 февраля 2017 года. Ранее была арестована его супруга Марина Свиридова, гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» и тоже в связи с подозрением на мошенничество. Она до сих пор находится под арестом.

Владивосток, Иван Гридин

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