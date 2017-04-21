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Публикации за 21.04.17

«Стрелок входил в группу неонацистов» (ВИДЕО по теме) / Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

«Стрелок входил в группу неонацистов» (ВИДЕО по теме) Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

Стрельбу в приемной Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю устроил местный житель, который, по некоторым данным, входил в группу неонацистов.

Спецслужбы установили личность мужчины, совершившего нападение на приемную ФСБ в Хабаровске на улице Волочаевская. Им оказался «уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения», сообщает РИА «Новости» со ссылку на Центр общественных связей ФСБ РФ. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», – отметили в ведомстве. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее издание «Лайф» сообщило, что нападавший, русский по национальности, принял два года назад ислам. При нападении злоумышленник не выдвигал никаких требований, а сразу открыл огонь..

В результате нападения на приемную УФСБ погиб сотрудник спецслужбы и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй получил ранение. Нападавший был застрелен.

Местные СМИ сообщают, что силовики, вооруженные автоматами, перекрыли улицы Волочаевская и Шеронова. Туда прибыли несколько машин скорой помощи. Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов с собаками обыскивают припаркованные автомобили. Расположенные рядом с местом инцидента офисы, банки и магазины закрыты.

Хабаровск, Ольга Панфилова

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