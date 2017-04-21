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Дальний Восток

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Публикации за 21.04.17

В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ / Погибли 2 человека, еще один ранен

В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ Погибли 2 человека, еще один ранен

В Хабаровске напали на приемную краевого управления ФСБ России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. В результате атаки погибли сотрудник спецслужбы и один из посетителей. Ранение получил еще один посетитель. Нападавший застрелен.

По данным ФСБ, 21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю вошел неизвестный мужчина и, не пересекая зону технического контроля, открыл стрельбу по находившимся в приемной людям. В результате нападения «погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. В ведомстве отметили, что нападавший был убит.

На месте происшествия работают оперативники, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Хабаровск, Ольга Панфилова

Хабаровск. Другие новости 21.04.17

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