В Хабаровске совершен налет на тир: убит инструктор, похищено оружие / Нападавшим оказался стрелок из приемной ФСБ

Публикации за 21.04.17

В Хабаровске совершен вооруженный налет на местный тир «Хаммер», в результате которого был убит охранник и похищено большое количество огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Группа злоумышленников напала на тир, расположенный на Тихоокеанской улице, 73а. Нападавшие застрелили охранника заведения, его тело было обнаружено сегодня утром, и похитили около 25 пистолетов и карабинов. Предполагается, что в налете участвовали более 10 человек.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности нападавших и принимают меры к их розыску.

Днем в пятницу, 21 апреля, 18-летний житель Хабаровского края открыл стрельбу по людям в приемной краевого управления ФСБ. В результате нападения погиб сотрудник спецслужбы и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй получил ранение. Нападавший был застрелен. Им оказался «уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения», сообщила ФСБ. По некоторым данным, он входил в группу неонацистов.

По последним данным спецслужбы, именно этот молодой человек перед атакой на приемную ФСБ совершил нападение на тир, убив, по уточненным сведениям, инструктора, и добыл оружие, из которого позже расстрелял трех человек.

Хабаровск, Светлана Петрова

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