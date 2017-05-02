Российские ученые нашли новый вид светящихся моллюсков

Публикации за 02.05.17

Специалисты Дальневосточного отделения РАН совместно с вьетнамскими учеными обнаружили новый вид моллюска в пещерной системе скал юго-западного побережья Вьетнама. Свое открытие исследователи представят в сентябре на международной конференции в Нячанге.

Первая фаза российско-вьетнамской экспедиции, проводимой в рамках совместного гранта Вьетнамской Академии наук и технологий и Дальневосточного отделения РАН, завершилась 30 апреля. Специалисты в течение недели исследовали бассейн реки Меконг, а также водные объекты юго-западного побережья Вьетнама.

Ученые собрали уникальную коллекцию водных и наземных моллюсков, в которую входят несколько впервые отмеченных для Вьетнама видов беспозвоночных. Также участники экспедиции отметили высочайшее разнообразие наземных улиток на исследованной территории.

Кроме того, биологи обнаружили новый вид брюхоногих. Моллюск из семейства Diplommatinidae обитает в пещерной системе скал Фу Ту, расположенной недалеко от мыса Хон Чонг. Как отмечают ученые, у моллюска бесцветная и исключительно изящная ребристая раковина, он способен светиться белым цветом, сообщает пресс-служба ДВО РАН.

В настоящее время российские и вьетнамские специалисты готовятся представить результаты экспедиции в Институте тропической биологии Вьетнамской Академии наук и технологий. В сентябре 2017 года итоги работы будут презентованы на международной конференции в Нячанге.

Нячанг, Зоя Осколкова

Нячанг. Другие новости 02.05.17

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