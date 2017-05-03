Вот так удобрили! Газон в Москве засыпали моллюсками Юрского периода

Публикации за 03.05.17

На одну из улиц на востоке Москвы по ошибке вместо чернозема завезли доисторическую глину с останками древних моллюсков. По утверждению археологов, глина относится к Юрскому периоду.

Древней глиной с большим количеством доисторических окаменелостей засыпали газон на улице Щербаковской в районе Соколиная Гора. Почву с останками моллюсков аммонитов и белемнитов обнаружили специалисты фонда «Археология», передает «Газета.Ru». Около 65 млн лет назад эти животные жили в море, которое простиралось на территории нынешнего московского региона. Древние моллюски вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Отмечается, что наиболее ценные экспонаты специалисты забрали для проведения исследования.

Ранее сообщалось, что ученые Дальневосточного отделения РАН совместно с вьетнамскими коллегами обнаружили новый вид светящегося моллюска в пещерной системе скал юго-западного побережья Вьетнама. Специалисты исследовали бассейн реки Меконг, а также водные объекты юго-западного побережья Вьетнама.

Москва, Светлана Петрова

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