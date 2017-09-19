Убийца пауэрлифтера Драчева сдался правоохранителям

Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сам явился к следователям, после того как месяц скрывался от закона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

«19 сентября 2017 года Аллахверанов А.А., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах – из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной», – говорится в сообщении краевого главка СКР.

Напомним, Андрей Драчев скончался в больнице 20 августа, куда попал после драки в центре Хабаровска. Оппонент пауэрлифтера 25-летний Анар Аллахверанов скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. 14 сентября подозреваемый был заочно арестован.

Кроме того, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», было возбуждено в отношении росгвардейцев, которые не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

В настоящее время следователи допрашивают Аллахверанова, после чего он будет отправлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 19.09.17

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