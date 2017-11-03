Обвиняемый во взятках мэр Владивостока ушел в отставку

Отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся под арестом с июня прошлого года по обвинению в коррупции, подал в отставку. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По словам и.о. главы Владивостока Алексея Литвинова, сегодня в кадровой службе мэрии зарегистрировано заявление главы Пушкарева о сложении полномочий по собственному желанию. «Таким образом, Игорь Пушкарев руководил городом с 23 мая 2008 года до 3 ноября 2017 года, почти 9 с половиной лет», – отмечается в сообщении.

Сам Пушкарев в обращении в Facebook заявил: «Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент – это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей».

Градоначальник также отметил, что проработал на посту мэра города 8 лет. «Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил, какой Владивосток стал красивый и привлекательный», – заявил он.

Напомним, Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года и позднее заключен под стражу по подозрению в коррупции. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог, сообщала Генпрокуратура РФ. Затем вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент», которой руководил брат арестованного мэра Андрей Пушкарев (позднее он стал фигурантом дела и был отправлен под домашний арест). В результате их деятельности близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы «Востокцемент» дивиденды в размере 471,7 млн рублей. Муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн рублей. Пушкарев вину не признает.

9 марта Пушкарев решением Басманного суда был временно отстранен от должности мэра. 20 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы дела в Верховный суд России для определения территориальной подсудности.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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