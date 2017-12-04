60 человек претендуют на пост мэра Владивостока

Прием документов на замещение должности мэра Владивостока ведется в течение двух недель, за это время свои кандидатуры предложили 60 человек, в том числе несколько безработных, сторож, бизнесмены и банкиры.

Сегодня документы на вакансию градоначальника Владивостока будут переданы в конкурсную комиссию. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй – 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе, сообщил РИА «Новости» директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич.

Уточняется, что среди претендентов на пост градоначальника оказались несколько безработных, сторож, бизнесмены, госслужащие, помощник депутата Госдумы, депутат краевого законодательного собрания, сотрудники банков и другие.

Напомним, отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся под арестом с июня прошлого года по обвинению в коррупции, подал в отставку 3 ноября. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы градоначальник за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент», которой руководил брат арестованного мэра Андрей Пушкарев (позднее он стал фигурантом дела и был отправлен под домашний арест). В результате их деятельности близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы «Востокцемент» дивиденды в размере 471,7 млн рублей. Муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн рублей. Пушкарев свою вину не признает.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 04.12.17

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