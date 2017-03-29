Экс-главу Владивостока уличили в получении особо крупной взятки / А его близкие родственники получили 500 млн рублей дивидендов

Публикации за 29.03.17

Сотрудники Главного управлении по расследованию особо важных дел СКР в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата – директора компании «Востокцемент» – Андрея и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова выявили причастность градоначальника к совершению еще одного должностного преступления.

Как рассказали в пресс-службе СКР, по версии следствия, с 2009 по 2016 годы Игорь Пушкарёв, будучи мэром, обеспечил приобретение стройматериалов для нужд муниципального предприятия «Дороги Владивостока». При этом «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы на бюджетные средства и только у компаний, входящих в группу «Востокцемент».

В благодарность за это Игорь Пушкарёв получил от гендиректора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва подарки и деньги на общую сумму 75 млн рублей. В свою очередь директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, участвовал в преступной схеме также небескорыстно, получая от братьев Пушкаревых деньги.

В результате противоправных действий соучастников со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» в общей сложности было перечислено более 1,2 млрд рублей в качестве оплаты за поставленные стройматериалы, а близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний «Востокцемент» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей.

В настоящее время Игорю Пушкарёву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч.6 ст.290, ч.3 ст.285, п.«а» ч.2 ст.204 УК РФ). Андрею Пушкареву предъявлено обвинение в даче взятки и коммерческом подкупе (ч.5 ст.291, п.«а» ч.2 ст.204 УК РФ). Ранее, Андрею Лушникову было предъявлено обвинение в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.204, ч.2 ст.201, ч.3 ст.327 УК РФ).

Суд отстранил Игоря Пушкарёва от должности главы Владивостока. В отношении Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Андрей Пушкарёв находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 29.03.17

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