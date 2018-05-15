Хабаровский чиновник получил 10 лет «строгача» и штраф 15 млн рублей. Его жена – 9 лет колонии

В Хабаровском крае руководитель территориального подразделения Россельхознадзора и его супруга осуждены к длительным срокам лишения свободы и крупному штрафу, сообщили в пресс-службе СКР.

Суд вынес приговор начальнику Северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также его супруге. Они, в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки, посредничество во взяточничестве, легализация денежных средств, полученных незаконным способом (ст.290, ст.291.1, ст.174 УК РФ).

Установлено, что начальник отдела с 2011 по 2013 годы получал от руководителей предприятий, занимающихся заготовкой древесины и ее экспортом, взятки за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию. Коммерсанты, опасаясь задержек выдачи разрешающих документов, и как следствие простоя вагонов с древесиной и связанных с этим убытков, платили обвиняемому. Всего недобросовестный чиновник получил более 11 млн рублей

Во время следствия злоумышленник вину не признал, как и его супруга, которая, как удалось доказать в суде, была посредником при получении взяток. Именно через подставную фирму, принадлежащую жене чиновника переводились деньги. Затем злоумышленники легализовывали деньги по фиктивным основаниям (приобретение пиломатериалов), обналичивали. Всего было легализовано почти 9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн рублей, женщине – 9 лет колонии общего режима и штраф 700 тыс. рублей.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 15.05.18

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