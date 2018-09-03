Камчатские медики ответят за двукратный отказ в госпитализации и смерть женщины

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту отказа медиков в оказании помощи женщине. Соответствующее решение было принято по итогам процессуальной проверки. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

Следователи установили, что 42-летняя женщина с января 2018 года проходила лечение и диагностику по поводу хронической болезни почек и аденом паращитовидных желез в медучреждениях Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Как писал «Новый День», вечером 10 августа и утром 11 августа ввиду ухудшения самочувствия к женщине вызывали бригаду скорой медицинской помощи. При этом медработники отказывались госпитализировать женщину. Только после третьего вызова женщину доставили в больницу Вилючинска, где в тот же день она скончалась.

Следователи устанавливают причины смерти женщины, наличие причинно-следственной связи между смертью и действиями врачей, наличии либо отсутствие дефектов оказания медицинской помощи. Сейчас решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся иные неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая юридическая оценка действиям врачей в части оказания надлежащей медицинской помощи женщине. Расследование уголовного дела продолжается.

Как информировал «Новый День», в середине июля житель Барнаула скончался от перитонита после того, как к нему отказалась ехать скорая помощь на повторный вызов. В начале августа сообщалось о смерти трехлетнего мальчика в Красноярском крае после отказа в госпитализации. Ребенку неожиданно стало плохо, мать вызвала скорую помощь. Мальчика осмотрела фельдшер и приняла решение доставить ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач решил, что мальчику госпитализация не нужна, дал матери рекомендации и отпустил домой. Вскоре малыш умер. В начале июля в Кемеровской области скончалась пациентка с инсультом после отказа врачей перевезти ее в реанимацию в ближайший город.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.09.18

Немецкое издание назвало российско-китайские военные учения сигналом всему миру. / Путин не убедил: по России прокатилась новая волна протестов против пенсионной реформы. / Вопреки массовому недовольству пенсионной реформой: ВЦИОМ поднял рейтинги Путина и Медведева. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»