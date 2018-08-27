«Скорая» дважды отказывалась отвезти в больницу женщину на Камчатке: больная умерла

Следователи на Камчатке проводят проверки по факту смерти 42-летней жительницы города Вилючинска, которую скорая помощь дважды отказывалась везти в больницу. Об этом сообщает региональное управление Следственного управления РФ. Отмечается, что доследственная проверка началась по заявлению 21-летней дочери погибшей.

По данным ведомства, вечером 10 августа женщина, страдавшая хроническим заболеванием, почувствовала себя плохо. Больной дважды вызывали скорую помощь, однако медики каждый раз отказывались ее госпитализировать, несмотря на тяжелое состояние и требования родных. Женщину отвезли в терапевтическое отделение Вилючинской городской больницы только утром 11 августа – после третьего вызова бригады «неотложки». В тот же день больная скончалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию медперсонала и соответственно будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Как информировал «Новый День», в середине июля житель Барнаула скончался от перитонита после того, как к нему отказалась ехать скорая помощь на повторный вызов.

В начале августа сообщалось о смерти трехлетнего мальчика в Красноярском крае после отказа в госпитализации. Ребенку неожиданно стало плохо, мать вызвала скорую помощь. Мальчика осмотрела фельдшер и приняла решение доставить ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач решил, что мальчику госпитализация не нужна, дал матери рекомендации и отпустил домой. Вскоре малыш умер.

В начале июля в Кемеровской области скончалась пациентка с инсультом после отказа врачей перевезти ее в реанимацию в ближайший город.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 27.08.18

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