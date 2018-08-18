Сибиряк умер после отказа скорой помощи приехать к нему

На Алтае мужчина скончался от перитонита после того, как к нему отказалась ехать скорая помощь на повторный вызов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 15 июля житель Барнаула отдыхал с семьей и друзьями на турбазе «Бирюзовая Катунь». Вечером он почувствовал острую боль в животе и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики поставили молодому человеку обезболивающий укол, однако отказались везти его в больницу. Позже мужчине стало хуже, ему снова вызвали скорую помощь, но врачи на вызов не выехали. На следующий день он скончался. По данным СКР, причина смерти – перитонит.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее сообщалось о смерти в начале августа трехлетнего мальчика в Красноярском крае после отказа в госпитализации. Ребенку неожиданно стало плохо, мать вызвала скорую помощь. Мальчика осмотрела фельдшер и приняла решение доставить ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач решил, что мальчику госпитализация не нужна, дал матери рекомендации и отпустил домой. Вскоре малыш умер.

В начале июля в Кемеровской области скончалась пациентка с инсультом после отказа врачей перевезти ее в реанимацию в ближайший город.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 17.08.18

В Крыму перехватили 30 тонн нелегального спирта. / Предупреждение о дефолтах в России подействовало: кабмин против «раскулачивания» крупных предприятий. / Месть: Украина вознамерилась продать российский танкер «Механик Погодин». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»