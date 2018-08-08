В Сибири врач отказался госпитализировать трехлетнего ребенка: малыш умер

В Красноярском крае врач отказался госпитализировать трехлетнего мальчика. Спустя несколько часов малыш скончался. Вопиющим случаем занялись следователи: возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Инцидент случился 4 августа в деревне Терск Канского района. По версии следствия, ребенку неожиданно стало плохо, мать вызвала скорую помощь. Мальчика осмотрела фельдшер, после чего приняла решение доставить ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Однако дежурный врач решил, что мальчику госпитализация не нужна, дал матери рекомендации и отпустил домой. Вскоре ребенок умер.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал «Новый День», в начале июля в Кемеровской области скончалась пациентка с инсультом после отказа врачей перевезти ее в реанимацию в ближайший город.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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