Беременная россиянка умерла из-за неправильного диагноза скорой помощи

В Хакасии возбуждено уголовное дело после смерти 30-летней беременной женщины из-за врачебной ошибки. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи поставили сибирячке неверный диагноз и отказались ее госпитализировать.

Очередной трагический случай, связанный с ошибкой медика, произошел 2 августа в Черногорске. По информации Следственного комитета, утром женщина пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки. Ее супруг вызвал скорую помощь. Прибывшие медики поставили больной диагноз «Грудной остеохондроз с корешковым синдромом» и рекомендовали обратиться к участковому терапевту, после чего покинули квартиру. Через час женщина скончалась у себя дома из-за предполагаемой острой сердечной недостаточности. Точная причина смерти станет известно после проведения экспертизы.

По факту смерти жительницы Черногорска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По мнению следователей, врачи не провели должного обследования состояния здоровья женщины, несмотря на ее состояние и риск прерывания беременности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Как сообщал «Новый День», ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в связи со смертью трехлетнего мальчика после отказа в госпитализации.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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