В Красноярске пациент погиб из-за гангрены после нескольких неверных диагнозов

В Красноярске мужчина умер от атеросклеротической гангрены. Три недели он пытался добиться от врачей верного диагноза, но операцию сделали слишком поздно. Возбуждено уголовное дело.

Житель поселка Инголь обратился к медикам с жалобами на боли в ногах 6 июля 2018 года. В Шарыповской городской больнице ему несколько раз поставили неверные диагнозы. «На неоднократные требования направить пациента для прохождения дальнейшего лечения в медицинские учреждения города Красноярска сотрудники больницы отвечали отказом», – сообщает краевое управление СКР.

Тогда мужчина принял решение самостоятельно отправиться в столицу края. В Красноярске мужчину экстренно прооперировали, однако атеросклеротическая гангрена с правой ноги распространилась на верхнюю часть туловища. В результате пациент 28 июля скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Из больницы изъяли документы, которые позволят установить виновников произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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