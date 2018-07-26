Смерть пациента из-за неправильного диагноза суд оценил в 1,75 млн рублей

В подмосковном Воскресенске бывший врач-терапевт Светлана Ястребова признана виновной в «причинении смерти по неосторожности». Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 1 млн 750 тысяч рублей в пользу потерпевших. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Трагический случай произошел в феврале 2017 года. По данным следствия, 61-летний местный житель обратился в поликлинику №2 ВРБ Московской области с жалобами на боль в голове и шум в ушах. Осмотрев пациента, Ястребова поставила диагноз – «повышенное внутричерепное давление» и прописала лечение медицинскими препаратами в виде таблеток. Однако в последующие дни состояние мужчины ухудшилось. Он обратился в частный медцентр для МРТ головного мозга и сосудов. Исследование показало кровоизлияние в головной мозг, что является показанием к незамедлительной госпитализации. С этим заключением больной вновь отправился к лечащему его врачу-терапевту. Однако Ястребова, даже не ознакомившись с результатами МРТ, вложила их в амбулаторную карту, оставив прежний диагноз, выписала его с больничного и отправила домой.

Узнав о выписке отца, несмотря на тяжелое состояние, дочь вызвала Ястребову на дом. Однако медик поставила очередной неверный диагноз – «ОРВ» и открыла второй больничный. Спустя 10 дней мужчина скончался от повторного кровоизлияния в головной мозг.

Сообщается, что при обысках в поликлинике была изъята амбулаторная карта пациента с вложенным заключением МРТ. В настоящий момент медик уволена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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