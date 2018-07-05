Следователи занялись смертью пациентки с инсультом из-за отсутствия реанимации

Кузбасские следователи начали проверку сообщений СМИ о смерти пациентки после отказа врачей перевезти ее в реанимацию в ближайший город.

По информации управления Следственного комитета по Кемеровской области, в больницу города Калтана поступила женщина с инсультом. Медики оказали ей первую необходимую помощь, а затем приняли решение о транспортировке больной в реанимационное отделение города Осинники или Новокузнецка, так как в Калтане нет своей реанимации. Однако реанимации пациентка так и не дождалась и умерла. Как сообщают местные СМИ, врачи в итоге отказались транспортировать пациентку, ссылаясь на отсутствие у больницы машины для перевозки больной.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и оценивают действия врачей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Родные погибшей собираются обратиться с жалобой в Росздравнадзор.

Отметим, что в городе Калтане проживают около 30 тысяч человек.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 05.07.18

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