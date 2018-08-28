Отказали в госпитализации: возбуждено уголовное дело после смерти жителя Барнаула

Врачи одной из барнаульских больниц отказали в помощи больному, позже он скончался в другом медицинском учреждении. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным краевого управления Следственного комитета РФ, 56-летний житель Барнаула поступил 18 июля в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Медики, по версии следствия, своевременно не диагностировали имеющееся у пациента заболевание и не провели лечение, отказав в госпитализации. На следующий день мужчина умер в другой больнице Барнаула, куда его доставила скорая помощь.

По факту смерти барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В ходе расследования вопиющего случая следователям предстоит «установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего», говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что СКР не уточняет, в какой больнице мужчине отказали в оказании медпомощи, однако СМИ сообщают, что инцидент произошел в горбольнице №12.

Накануне стало известно, что на Камчатке скончалась 42-летняя женщина после того, как скорая помощь дважды отказывалась отвезти ее в больницу. Сейчас следователи проводят проверку в связи с гибелью жительницы Вилючинска.

В середине июля житель Барнаула скончался от перитонита после того, как к нему отказалась ехать скорая помощь на повторный вызов.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 28.08.18

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