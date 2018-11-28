Житель Приморья ответит в суде за контрабанду в Китай монгольского дуба

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту контрабанды за границу ценных пород древесины – монгольского дуба. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбудили по статье незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч.1 ст.226.1 УК РФ).

По данным следствия, летом 2017 года местный житель организовал и осуществил переправку из России в Китай пиломатериалы из древесины дуба монгольского. В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, экспорт монгольского дуба поставлен под особый международный контроль.

В связи с этим его вывоз из России требует получения разрешения. Для его получения подозреваемый представил поддельные документы, придающие видимость законности добычи и приобретения лесоматериалов ценных пород деревьев. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость экспортируемого дуба превысила 11 млн рублей.

«Преступление, посягающее на экономические интересы России, выявлено в результате совместной работы следователей следственного управления на транспорте и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств преступной деятельности», – сообщил представитель ведомства.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 28.11.18

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в администрацию Якутска. / Критические дефекты: на космодроме Восточный нашли серьезный брак. / Счетная палата вскрыла схему роста тарифов ЖКХ и раскритиковала Минстрой за недоступное жилье. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»