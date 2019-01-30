СМИ узнали об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке. «Расследуют коррупцию»

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского во Владивосток, сообщают информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах Приморского края.

По данным собеседника ТАСС, следственные действия касаются расследования коррупционных преступлений. Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что обыски проходят у руководства вуза. Подробности он не привел.

Издание VL.ru со ссылкой на источник, близкий к университету, уточняет, что силовики проводят оперативные действия в кабинете помощника ректора МГУ по строительству, экс-директора краевого департамента градостроительства Максима Веденеева. В то же время в пресс-службе МГУ им. Невельского не подтвердили информацию о проведении обысков, заявив, что в вузе проходят штатные проверки.

Кроме того, сообщается об обысках в офисе ООО «Ремонтно-строительная компания КФК», которое занималось строительством учебно-тренажерного центра морской подготовки на территории МГУ имени Невельского.

Морской государственный университет имени Невельского – один из крупнейших морских вузов в России, занимается подготовкой специалистов морского транспорта.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 29.01.19

Доверие к государству на минимуме: «Мы живем в условиях бесконечного эксперимента». / Россия в «статистической тени»: правительство не понимает, что происходит в стране. / Цены на зерно в России доросли до исторического рекорда. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»