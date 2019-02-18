Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по организационному развитию Иван Благодырь. Его обвиняют в подстрекательстве к растрате (ч.4 ст.33, ч.4 ст. 160 УК РФ). Ученый проходит по одному уголовному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктором Милушем, сообщил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.

Ранее стало известно, что Благодырь заключен под стражу во Владивостоке, а арест Милуша состоялся еще 1 ноября 2018 года. Его обвиняют по статье «присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». «Было возбуждено одно уголовное дело в отношении Милуша, Благодыря и других неустановленных лиц, у всех – по разным статьям», – приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Он также отметил, что в отношении неустановленных лиц дело было возбуждено по статье «пособничество в растрате» (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого он работал генеральным директором ОАО «РАО ЭС Востока», в состав которого входит ДЭК.

Дело в отношении замглавы Сибирского отделения РАН, по данным PrimaMedia, связано с его работой в «Дальневосточной энергетической компании». Должность ее гендиректора в 2009 году Благодырь совмещал с работой гендиректором в энергетическом холдинге «РАО Энергетические системы Востока» (контролируется «РусГидро»), уточняет агентство.

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока, работает на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО.

Владивосток, Иван Гридин

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