В Хабаровске экс-чиновника правительства обвинили в ущербе бюджету в 1 млрд рублей

В Хабаровском крае прокуратура провела проверку исполнения законодательства в области лесного хозяйства, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Фигурантами расследования стали бывший чиновник и глава деревообрабатывающей компании.

По версии прокуратуры, заместитель председателя правительства края, курировавший лесную отрасль в 2013 – 2018 годах, оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию, которое в итоге незаконно получило федеральную денежную поддержку в размере 1 млрд рублей. Кроме того, лесному фонду нанесен ущерб на сумму в размере более 9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве)", говорится в сообщении прокуратуры.

Как пишут местные СМИ, лесную отрасль в Хабаровском крае в 2013-2018 годах курировал первый заместитель председателя правительства края Василий Шихалев. Именно он активно лоббировал интересы предприятия, которым руководил его знакомый, он же – второй фигурант дела.

В рамках этого расследования в кабинетах вице-губернаторов прошли обыски. Следователи изъяли документы и другие носители информации.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 19.03.19

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