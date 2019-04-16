В Хабаровском крае в отношении 35-летнего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Вяземского району возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Примечательно, что задержание полицейского состоялось во время антикоррупционной лекции.

В Хабаровском крае офицера полиции задержали на антикоррупционной лекции

По версии следствия, с 2017 по 2019 год начальник районного отделения ГИБДД оказывал покровительству знакомому предпринимателю, который владел несколькими грузовыми машинами. В случаях нарушения водителями данных автомобилей правил дорожного движения, сотрудник полиции не привлекал водителей к административной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и управления собственной безопасности регионального УМВД России. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 15.04.19

«Единая Россия» может присвоить законопроект «об оскорблении народа»: «там в основном их клиенты попадают». / В Приамурье балкон многоэтажки обрушился вместе с хозяйкой. / В Забайкалье мать пыталась заживо сжечь своих маленьких детей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»