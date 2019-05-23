Мэр Владивостока на последнем звонке отправил выпускников «в последний путь»

В школах Владивостока в четверг, 23 мая, прозвенели последние звонки, а в одном из учебных заведений градоначальник Олег Гуменюк рассмешил выпускников, заявив, что провожает учащихся «в последний путь».

Оговорка, вызвавшая смех среди учеников, прозвучала в ходе выступления мэра в Техническом лицее. Гуменюк, обращаясь к выпускникам, сказал, что «... все школы соберутся на стадионе «Авангард», и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни», сообщает издание Vl.ru.

Градоначальник, заметив свою оплошность, тут же попытался исправиться. «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду...», – сказал он. Выпускников оговорка мэра не расстроила, а, наоборот, насмешила. Школьники начали дружно хохотать.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 23.05.19

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