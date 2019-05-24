На омских выпускников упала штукатурка на последнем звонке: пострадала ученица

Следователи проводят проверку по факту инцидента в омской гимназии №147, где на последнем звонке на выпускников рухнула штукатурка с потолка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне во время концерта в актовом зале. «На выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе доследственной проверки следователи выяснят причину обрушения, кто и когда проводил ремонт в здании, а также то, как администрация школы обеспечивает безопасное нахождение детей в помещении учебного заведения.

На кадрах с происшествием видно, что кусок штукатурки упал, когда выпускники пели песню на сцене. Подростки отряхнулись, после чего продолжили концертный номер. Учители не стали останавливать пение.

Одна из учениц гимназии рассказала, что штукатурка в актовом зале осыпается не в первый раз, сообщает NGS55.ru. В департаменте образования заявили, что сегодня сотрудники будут разбираться с инцидентом.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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