«Удар был сильный»: выпускник напал на депутата-единоросса на последнем звонке (ВИДЕО)

В Марий Эл выпускник школы в поселке Юрино напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову во время ее выступления на последнем звонке.

На видео с инцидентом, появившемся в интернете, запечатлено, как подросток подбегает к народной избраннице и со всей силой наносит удар по лицу. Учителя тут же схватили молодого человека и вывели из зала, сообщает издание «ProГород12» со ссылкой на одного из школьников, ставших очевидцем произошедшего.

Выпускник напал на депутата-единоросса

По его данным, перед нападением парень высказывал недовольство в связи с тем, парламентарий состоит в ЕР. Перед выступлением Вахитовой он выкрикивал оскорбления. После случившегося депутат закончила речь со слезами на глазах. Тинейджер рассказал, что виновник инцидента якобы «ведет себя агрессивно по отношению к окружающим».

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Официальный представитель пострадавшего депутата Елена Голубева, комментируя инцидент, заявила, что юноша страдает психическим расстройством. «У этого парня есть медицинская справка о том, что он психически нездоров», – утверждает она (здесь и далее цитаты по «360»). «Мы видели действия психически нездорового человека», – заключила она, добавив, что «удар был сильный, но обошлось без крови».

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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