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Среда, 10 июля 2019, 11:05 мск

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Из-за паводка на севере Хабаровского края объявлен режим ЧС

Фото: администрация Охотского района

Власти Охотского района Хабаровского края объявили режим ЧС в связи с паводками, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В результате сильных дождей, прошедших 4-6 июля, на северных реках Хабаровского края начались паводки. Уровни воды сейчас активно растут в реке Мая у села Нелькан в Аяно-Майском районе, а также в реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Отметки уже превышают средние многолетние значения на 1,4-2 метра.

Так, в реке Мая отмечается подъем воды на 89 см за сутки. Паводок проходит без выхода на пойму. На реке Уда идет гребень паводка. Пойма затоплена на 0,6 метра. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Согласно прогнозам, в ближайшие сутки уровень в Уде будет колебаться в пределах 10-20 см.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск», которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории. Местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй.

В ближайшее время власти планируют отремонтировать пострадавший участок. На место отправлены специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор». Они оценят ущерб и наметят план предстоящих работ.

Хабаровск, Иван Гридин

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