Водоканал Южно-Сахалинска потерял на фиктивной охране более 42 млн рублей

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела обеспечения безопасности и режима МКП «Городской водоканал». Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в совершении злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2016 года между МКП и ЧОП «Вихрь» был заключен договор на оказание охранных услуг. Он предусматривал круглосуточную охрану 11 объектов в Южно-Сахалинске. Стоимость услуг составила 170 рублей за час работы одного охранника. Фактический руководитель частного охранного предприятия, осведомленный о том, что штатная численность позволяла обеспечить работу только 15 постов охраны, организовал подготовку и предоставление в водоканал документов, содержащих заведомо ложные сведения об обеспечении охраны объектов 34 постами, то есть об оказании услуг якобы в полном объеме.

Обвиняемый, достоверно зная, что услуги оказываются не в полном объеме, находясь с руководителем частного предприятия в приятельских отношениях, а также имея с ним взаимоотношения в сфере предпринимательской деятельности, приносящей ему доход, подписывал необходимы для перечисления денег документы.

В результате с апреля 2016 по март 2018 года водоканалу причинен материальный ущерб на сумму более 42 млн рублей. Из-за этого МКП «Городской водоканал» не смогло выполнить запланированные ремонты сетей и оборудования, приобрести запасные части и материалы для ремонтов и формирования аварийного запаса.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 30.07.19

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