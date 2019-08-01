В Хабаровске 80-летняя женщина убила топором трех человек

В Хабаровске пойдет под суд 80-летняя жительница поселка Березовка. Женщина зарубила топором и расчленила своего квартиросъемщика. После задержания она созналась еще в двух убийствах.

Как сообщили в Следственном комитете, пенсионерка обвиняется в убийстве двух взрослых и 8-летнего ребенка и надругательстве над их телами. Во всех случаях женщина, долго работавшая на скотобойне, действовала одинаково, она убивала своих жертв топором, расчленяла их тела и выбрасывала.

Поймать бабушку-убийцу удалось в феврале 2019 года. Тогда местные жители заметили, что бродячие собаки грызут человеческую руку. Следователи обнаружили и другие останки, которые принадлежали 52-летнему мужчине. Было установлено, что погибший снимал квартиру неподалеку. В результате правоохранители и вышли на владелицу недвижимости, которая дала признательные показания, так как у нее дома нашли следы крови убитого мужчины.

В ходе следствия пенсионерка сделала шокирующее признание – таким же образом она разделалась с 8-летней девочкой в 2005 году и 77-летней знакомой в 2013-м. Убийства совершались топором, тела расчленялись и выбрасывались.

Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю направил обвинительное заключение по делу в прокуратуру. Наказание определит суд. Примечательно, что проведенная ранее психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 31.07.19

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