В Хабаровске от коронавируса умерла бабушка-маньяк

В хабаровской больнице умерла 81-летняя пенсионерка, которую обвиняли в убийстве трех человек. Своих жертв женщина расчленяла, а останки выбрасывала бродячим псам.

Пенсионерку доставили в городскую больницу №10 29 декабря. Тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает «КП-Хабаровск». В то же день женщина скончалась.

Пенсионерку задержали в селе Березовка в феврале 2019 года по подозрению в убийстве 52-летнего дворника. Позже стало известно еще о двух жертвах потрошительницы – 8-летнем ребенке и 77-летней женщине.

Во всех трех случаях убийца топором расправлялась со своими жертвами, расчленяла их, а кости выкидывала на помойку. Примечательно, что проведенная психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 02.01.21

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