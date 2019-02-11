В Хабаровске задержали бабушку-каннибала

В поселке Березовка Хабаровского края задержали 80-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве местного жителя. Хабаровские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что старушка съела свою жертву.

Фрагменты тела мужчины были обнаружены на улице 30 января. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи установили личность погибшего, им оказался 52-летний дворик, который снимал комнату у 80-летней женщины, живущей неподалеку.

В ходе обыска следователи обнаружили кровь погибшего в квартире старушки. Хозяйка попала под подозрение, ее заключили под стражу, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Тем временем, в местных СМИ стали появляться подробности ужасного преступления. Якобы пенсионерка расправилась с мужчиной с особой жестокостью и расчленила тело. В прошлом женщина работала на свиноферме, забивала скот.

По словам источника DVHab.ru, в холодильнике бабушка хранила внутренности погибшего, а кости она выбросила на помойку, откуда их потом растащили собаки, учуявшие кровь.

Кроме того, пенсионерка может быть причастна к другим исчезновениям людей. В ее квартире обнаружили паспорт женщины, пропавшей несколько лет назад. Впрочем, официально следователи эту информацию не подтвердили, заявив, что не будут разглашать детали, так как это может навредить расследованию.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 11.02.19

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