В Архангельске будут судить каннибала и пожирателя домашних животных

Ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение 2 убийств, 51-летний житель Архангельска предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех мужчин и каннибализме (п.п. «а, м» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие установило, что с марта 2016 года по март 2017 года в различных районах областного центра обвиняемый зарезал трех знакомых ему мужчин, когда те спали в состоянии алкогольного опьянения.

Цель убийств – каннибализм. Он расчленял тела и частично употреблял их в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в округе Майская горка.

Фактически, до начала расследования, о совершенных преступлениях не было ничего известно. Так, один из убитых считался уехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении не заявлял. Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что, практически, исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их кости были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. Согласно результатам судебно – медицинской экспертизы обвиняемый признал психически здоровым. Следователи отметили особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Архангельской области обвинительным заключением направлено в Архангельский областной в суд для рассмотрения по существу.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 29.10.19

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