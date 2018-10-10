Ленинградскому убийце-каннибалу предъявили обвинение. Его 12-летняя спутница проходит свидетелем

Следствие предъявило обвинение 22-летнему уроженцу Алтайского края, подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Кировского района Ленинградской области, сообщает Следственный комитет РФ. Останки молодого человека были обнаружены 3 октября. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 22-летний Аркадий Зверев и его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома в Сочи и объявленная в розыск.

По версии следствия, обвиняемый в конце сентября 2018 года прибыл в Санкт-Петербург вместе с несовершеннолетней жительницей Сочи. Они бродили по улицам города, ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с парнем, который предложил им пожить у него в поселке Новинка.

Страшное преступление было совершено в ночь на 3 октября. Следователи полагают, что между хозяином квартиры и гостями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил молодого человека ножом в шею и тело, после чего отрезал части тела погибшего молодого человека. Ранее сообщалось, что следователи проверяют версию о том, что злоумышленники ели фрагменты тела жертвы. 5 октября суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В СКР сегодня уточнили, что задержанная вместе с ним девочка проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. По решению суда она помещена в специализированное учреждение для детей и подростков.

Добавим, что в Краснодарском крае по факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования выясняются обстоятельства ухода малолетней из семьи, изучаются условия проживания и обучения, ее образ жизни, взаимоотношения с матерью и со сверстниками. Следователи дадут оценку работе органов профилактики правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае.

В рамках расследования дела об убийстве жителя поселка Новинка следствие оценит деятельность должностных лиц, ответственных за проверку регистрации граждан по месту временного проживания в Ленинградской области, говорится в сообщении ведомства.

Зверев и его юная спутница были задержаны утром 3 октября на улице в поселке Новинка. Правоохранителей вызвали соседи, увидевшие, как из окна квартиры выбираются мужчина и девочка, сообщало издание 47news. По его данным, прибывшие сотрудники полиции увидели страшную картину – обезглавленное тело хозяина квартира с отрезанной плотью в районе грудной клетки и живота. По данным издания, голову стражи правопорядка нашли в печке. На плите обнаружили сковородку с кусками человеческого мяса и мозги.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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