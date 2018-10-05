Ленинградский каннибал арестован. Его 12-летнюю соучастницу поместили в спецучреждение

Суд санкционировал арест на два месяца 22-летнего жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Кировского района Ленинградской области. Останки парня были обнаружены в среду, 3 октября. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 22-летний Аркадий Зверев и его 12-летняя спутница. По версии следствия, подозреваемые познакомились со своей жертвой в одном из кафе в Санкт-Петербурге, после чего несколько дней жили втроем в квартире убитого.

Арестованный по подозрению в расправе над жителем Ленобласти, фото: СКР

Зверское преступление было совершено в ночь на 3 октября. Следователи полагают, что между хозяином квартиры и гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил парня ножом в шею и тело, после чего отрезал части тела погибшего молодого человека. По данным СКР, в расправе также участвовала школьница. Ее допросили в качестве несовершеннолетнего свидетеля и поместили в специализированное учреждение для подростков. Следователи проверяют версию о том, что злоумышленники ели фрагменты тела жертвы.

По данным сочинских СМИ, девочка сбежала из дома в Сочи еще в конце сентября. По некоторым сведениям, у задержанных была сексуальная связь.

Подозреваемые были схвачены полицейскими утром 3 октября на улице в поселке Новинка. Правоохранителей вызвали соседи, увидевшие, как из окна квартиры выбираются мужчина и девочка, уточняет издание 47news. Прибывшие сотрудники полиции увидели страшную картину – обезглавленное тело хозяина квартира с отрезанной плотью в районе грудной клетки и живота. По данным издания, голову стражи правопорядка нашли в печке. На плите обнаружили сковородку с кусками человеческого мяса и мозги.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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