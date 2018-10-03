Взрослого и ребенка заподозрили в каннибализме в Ленобласти: убили парня, расчленили и съели

Следователи установили подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Кировского района Ленинградской области. Ими оказались мужчина и несовершеннолетняя девочка, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, сегодня, 3 октября, в жилом доме в поселке Новинка Кировского района Ленобласти было обнаружено тело 21-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Некоторые части тела жертвы были отрезаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи по горячим следам установили подозреваемых в совершении жуткой расправы – мужчину и девочку. СКР опубликовал кадры оперативной съемки с места совершения зверского преступления, где видны фрагменты тела жертвы. В настоящее время следствие проверяет версию о каннибализме: подозреваемые могли съесть части тела убитого мужчины.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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