На границе с Китаем задержали женщину в «золотых» кроссовках

Сотрудники читинской таможни задержали женщину, которая пыталась вывезти в Китай золотые слитки. Контрабандистка спрятали драгоценный металл в кроссовки.

Золото обнаружили с помощью стационарного металлоискателя. В кроссовках женщины под стельками уместились десять слитков общим весом 1,87 кг, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Таможенники уточнили, что слитки были изготовлены кустарным способом, вероятно, золото для них было добыто незаконным путем. Задержанная заявила, что драгоценный металл достался ей в наследство.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».

В конце июля в аэропорту Ташкента сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана, который пытался вывезти за границу 14 золотых слитков общей массой более 400 граммов в собственном желудке.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 13.08.19

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