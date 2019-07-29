В желудке пациентки врачи обнаружили полтора килограмма драгоценностей

Жительница Индии пожаловалась на острую боль в животе. При обследовании медики обнаружили в ее желудке металлические предметы.

22-летняя жительница индийского штата Западная Бенгалия попала в больницу с жалобами на боли в животе, сообщает Daily Mirror. Больная рассказала врачам, что ее тошнит после каждого приема пищи.

Медики обследовали девушку и решили делать операцию. Из желудка пациентки извлекли 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы.

Стоимость клада оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 млн рублей).

Пациентка призналась, что глотала ювелирные украшения. При этом родственники заметили неладное и напрямую спросили об этом девушку, но она начинала плакать и не признавалась, куда подевались драгоценности. Теперь ей предстоит пройти лечение у психиатра.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 29.07.19

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