Житель Узбекистана проглотил 14 золотых слитков перед вылетом из страны

В аэропорту Ташкента сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана, который пытался вывезти за границу 14 золотых слитков общей массой более 400 граммов в собственном желудке. Об этом сообщает государственный таможенный комитет Узбекистана.

По информации ведомства, контрабандист собирался лететь в Дели. Таможенники обратили на него внимание, когда он проходил по зеленому коридору на свой рейс.

В итоге проверки с использованием сканирующего оборудования специалисты установили, что в желудке нарушителя находилось 14 самодельных слитков золота. Общий вес изъятого драгоценного металла составил 434 грамма, его предполагаемая стоимость составляет более 150 миллионов сумов (около 17 тысяч долларов). По данному проводится проверка.

Согласно законам Узбекистана, физлицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгметаллов, общий вес которых не превышает 30 граммов. При этом необходимо обязательно указывать их в таможенной декларации.

Ранее сообщалось, что индийские врачи извлекли из желудка 22-летней девушки 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы. Стоимость клада оценивается в 53 тыс. фунтов стерлингов (4,2 млн рублей). Пациентка призналась, что глотала ювелирные украшения. Девушку отправили на лечение к психиатру.

Ташкент, служба информации РИА «Новый День»

Ташкент. Другие новости 29.07.19

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