На Хабаровский край надвигается мощный циклон из Монголии

Согласно прогнозам синоптиков, 21-23 августа на юге Хабаровского края пройдут ливни. Как сообщает Дальневосточное УГМС, осадки принесет очередной циклон, который подходит к региону со стороны Монголии.

«Вначале осадки пройдут по Бикинскому, имени Лазо и Вяземскому районам. Затем фронтальные разделы от циклона окажут влияние и на другие территории. Непогода заденет Хабаровский район, а также частично юг Верхнебуреинского района. Во все муниципалитеты мы разослали наши прогнозы», – сообщили в УГМС.

По оценкам специалистов, уровни воды в малых реках значительно вырастут. Так, в Вяземском районе ожидается подъем воды в реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка до отметок 560-580 см при опасном уровне в 620 см. В районе имени Лазо обстановка осложнится на реке Кия у поселка Переяславка, где уровни вырастут до 370-400 см, критический – 450 см. В Хабаровском районе наблюдать необходимо за реками Урми, Кур и Тунгуска. На всех трех речках уровни приблизятся к отметкам, при которых могут начаться подтопления сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

Жителям южных территорий спасатели рекомендуют сохранять бдительность и принять меры безопасности. В дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за дождя на дорогах ухудшится видимость, поэтому лучше воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, а также отказаться от походов в лес и на рыбалку.

Из-за угрозы подтопления была приостановлена работа международного пункта пропуска Покровка – Жаохэ (Бикинский район Хабаровского края) на границе с Китаем, сообщает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»

«С 20 августа приостанавливается международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка – Жаохэ в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури», – говорится в сообщении.

Ранее было временно приостановлено речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем (КНР) из-за закрытия речного пункта пропуска в городе Фуюань в связи с критическими отметками уровня воды в Амуре.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 20.08.19

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