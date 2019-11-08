Козел Тимур, известный дружбой с тигром, скончался от остановки сердца

В Приморском сафари-парке скончался козел Тимур, который стал знаменитостью, после того как подружился с тигром Амуром. Животное умерло по естественным причинам.

О кончине Тимура сообщила опекун козла Эльвира Головина. Козлика не стало 5 ноября. По ее словам, Тимур содержался в отличных условиях и находился под наблюдением личного ветеринара.

«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура. Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием», – написала Головина в обращении, опубликованном на сайте парка.

Как уточнил руководитель Приморского сафари-парка Дмитирй Мезенцев, козел скончался по естественным причинам, от остановки сердца. Животному было десять лет, передает РИА «Новости».

Напомним, история необычной дружбы началась в ноябре 2015 года. Козла, тогда еще обычного безымянного козла, привели в вольер к Амуру в качестве еды. Но тигр почему-то отказался съесть парнокопытного. В итоге козел поселился вместе с хищником, за отвагу его назвали Тимуром. Несколько месяцев сотрудники парка публиковали забавные ролики с участием козла и тигра, пока однажды Амур не напал на Тимура. Козел выжил, но с тех пор животные обитали в разных вольерах.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 08.11.19

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