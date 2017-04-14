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Публикации за 14.04.17

Дружба не передается по наследству / Дети Амура и Тимура не стали дружить
Тигренок Шерхан, кадр из видео safaripark25.TV

Дружба не передается по наследству Дети Амура и Тимура не стали дружить

Несмотря на усилия сотрудников Приморского сафари-парка, тигренок Шерхан и козленок Тимурид не смогли повторить успех своих родителей Амура и Тимура. Животные не ужились в одном вольере, тигренок предпочел водить дружбу с собакой Табаки.

Козленка и тигренка поселили вместе в начале апреля, третьим соседом стала собака. Однако Тимурид не приглянулся Шерхану и во время одной из игр тигренок ухватил козлика за ногу. Теперь животных развели, а маленький хищник дружит с псом, передает «Интерфакс».

«Тимурида из Парка Шерхана и Табаки мы перевели ближе к Тимуру. Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах», – говорится в сообщении сафари-парка.

Напомним, история необычной дружбы началась в ноябре 2015 года. Козла, тогда еще обычного безымянного козла, привели в вольер к Амуру в качестве еды. Но тигр почему-то отказался съесть парнокопытного. В итоге козел поселился вместе с хищником, за отвагу его назвали Тимуром. Несколько месяцев сотрудники парка публиковали забавные ролики с участием козла и тигра, пока однажды Амур не напал на Тимура. Козел выжил, но с тех пор животные обитают в разных вольерах.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 14.04.17

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