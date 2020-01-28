На Сахалине экс-глава города получил 8 лет «строгача» и штраф в 35 млн рублей

На Сахалине экс-глава администрации Корсаковского городского округа признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что 3 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в районе дома № 1 по улице Гвардейская в Корсакове, получил от директора одной из компаний 500 тысяч рублей. Эта сумма являлась частью взятки в размере 7 млн рублей.

В обмен на мзду чиновник обещал обеспечить общее покровительство, в том числе содействие при заключении и исполнении договоров с администрацией городского округа и подведомственными и бюджетными организациями.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 35 млн рублей. Ему также запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 28.01.20

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