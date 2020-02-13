В Забайкалье в отношении первого замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи края Олега Кузнецова возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В Забайкалье замминистра попался на особо крупной взятке

Следователи полагают, в 2016 году Кузнецов, занимая пост главы администрации Читы, получил взятку от читинского бизнесмена. Она заключалась в благоустройстве придомовой территории частного дома Кузнецова в пригороде краевого центра на безвозмездной основе. За это глава администрации Читы обещал предпринимателю обеспечить общее покровительство. Стоимость работ оценивается в 2 млн рублей.

Утром 13 февраля следователи совместно с коллегами из ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Кузнецов задержан. Расследование продолжается.

Чита, Иван Гридин

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