Возбуждено дело после показа гей-порно на Масленицу: злоумышленникам грозит тюрьма

Правоохранители возбудили уголовное дело после показа порноролика на экране на центральной площади села Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы 29 февраля. Об этом сообщает краевой полицейский главк.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Злоумышленнику, запустившему видео для взрослых на экране, установленном на здании районной администрации, грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным ГУМВД по Приморью, неизвестный правонарушитель незаконно получил доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, и «организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания». На место происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему граждан.

Ранее сегодня в соцсетях появились видео народных гуляний в селе Михайловка, во время которых на большом видеоэкране транслируется гей-порно. На кадрах видно, что на площади перед администрацией Михайловского района гуляют множество местных жителей, многие из них были с детьми.

В местной администрации пообещали, что те, кто допустил халатность, будут наказаны по всей строгости закона.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 29.02.20

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